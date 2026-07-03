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04:15, 3 июля 2026Россия

В России предложили перестать называть Британию Великобританией

Сенатор Косачев предложил перестать называть Британию Великобританией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Великобритания навязала свою манию величия всему миру, но с этим необязательно соглашаться, как и называть Британию великой. С необычным предложением выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без "великой". Мне это как-то нравится. Вот они всему миру навязали свою манию величия — не факт, что с этим нужно соглашаться», — сказал он.

Сенатор назвал Британию специфической страной — по его словам, в ходе работы в парламентской ассамблее Совета Европы 15 лет назад британцы часто пытались обсуждать процедуру выборов президента в России, несмотря на то, что в самой Британии должность главы государства передается по наследству. « Они имеют на это право, но тогда они должны понимать, что они не имеют права обсуждать то, что происходит в других странах», — добавил политик.

Ранее с похожим предложением выступил глава МИД России Сергей Лавров. «Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой», — пояснил дипломат.

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