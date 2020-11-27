Российская стюардесса выделила шесть типов пассажиров самолетов

Российская стюардесса выделила шесть основных типов пассажиров самолетов, которые чаще всего встречаются ей в процессе работы. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, первый тип клиента, «одинокий странник», как правило, путешествует один, никогда не нажимает кнопку вызова, занимается своими делами — смотрит фильм, слушает музыку или читает книгу, — и единственное, о чем может вежливо попросить членов экипажа — принести плед.

Другой популярный вид туристов, по мнению автора поста, — «все для любимого чада», которые способны вызывать бортпроводников чаще, чем все другие пассажиры, чтобы, к примеру, подогреть еду для ребенка или развести в бутылке смесь.

Еще один распространенный тип — «как в последний раз». «Гулять — так гулять, и не важно, что это не бар, а самолет. Как правило, "заваливаются" на борт с пакетами из "дьютика", уже в солнцезащитных очках и кепках, хотя пригодятся они не раньше, чем через несколько часов», — указано в публикации.

Вдобавок стюардесса выделила такие образы пассажиров, как «не видно, не слышно», «аэрофоб» и «весельчак». Первый из них, соответственно, «укрыт пледом и спит весь рейс», второй выдает себя испуганным взглядом и на взлете и посадке впивается руками в кресло и зажмуривается, а третий любит поболтать с соседями и членами экипажа и задает много вопросов.

«Идеальный пассажир выглядит так: с закрытыми глазами и ртом. Шучу», — заключила бортпроводница.

25 ноября другая отечественная стюардесса перечислила самые нелепые просьбы и вопросы пассажиров, которые она слышала в своей адрес во время работы. По ее словам, бортпроводниц нередко шокирует просьба лететь быстрее. Вдобавок некоторые клиенты стесняются обратиться с претензиями или вопросами к своим попутчикам и в результате просят об этом экипаж.