Внешность российской стюардессы восхитила иностранцев в сети

Внешность российской стюардессы, которая поделилась сделанным во время работы снимком, вызвала восхищение у иностранных пользователей сети. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре девушка запечатлена в рабочей ярко-красной форме, ее волосы убраны в пучок.

Поклонники сотрудницы авиакомпании оценили снимок в комментариях. «Хорошая девушка с натуральной красотой», «Я бы на вас женился», «Красавица», «Мое сознание остановилось при виде такой красоты», «Сногсшибательная фотография», «Обворожительная девушка», — писали они.

23 ноября другая бортпроводница российского происхождения попозировала перед камерой на пляже и привела иностранных пользователей сети в восторг. На снимке девушка сидит на камнях на фоне моря и скал в черном бикини и белой кепке бренда Balenciaga. Ее образ дополнен золотой цепочкой и кольцом на среднем пальце.