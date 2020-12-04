Бывшая стюардесса рассказала о неловкой ситуации с яичницей в бюстгальтере

Бывшая бортпроводница авиакомпании Pan Am рассказала о том, как она выглядела после приготовления яичницы во время турбулентности. Подробности бортпроводница сообщила профессору Брюсу Эвансу (Bryce Evans), который брал интервью у членов экипажа для своей новой книги об авиации, передает Daily Express.

По словам Хелен Дейви (Helen Davey), приготовление сотен яиц для пассажиров на борту было очень сложной задачей. Однако, несмотря на большую высоту и турбулентность, сотрудникам авиакомпании удавалось даже украсить готовые блюда фирменной «ярко-зеленой веточкой петрушки» и подать их в салон.

Как объяснила Дейви, однажды, после такого перелета, ей было неловко покидать самолет. «Все мои волосы, одежда, обувь и сумочка были в яичных белках и желтках! Я не могла прикрыться пальто из-за жаркой погоды. А когда мне удалось приехать в отель, я увидела в своем бюстгальтере яичницу!» — передал ее слова профессор Эванс.

Дейви добавила, что эта ситуация не только не расстроила ее, но даже порадовала, ведь в самолете были пассажиры, которые благодарили членов экипажа за «самую вкусную еду».

Ранее бывшая стюардесса авиакомпании Pan Am поделилась мрачной стороной своей профессии. По словам девушки, самым неприятным аспектом в ее работе была обязанность регулярно взвешиваться, чтобы убедиться, что она не набрала лишних килограммов. Более того, сотрудница рассказала, что при приеме на работу авиакомпания могла отказать разведенным и имеющим детей кандидаткам.

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