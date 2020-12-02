Бывшая стюардесса раскрыла самую мрачную сторону своей профессии

Бывшая бортпроводница авиакомпании Pan Am раскрыла самую мрачную сторону своей профессии и назвала весомый повод для увольнения. Об этом изданию Daily Express сообщил профессор Брюс Эванс (Bruce Evans), который брал интервью у членов экипажа для своей новой книги об авиации.

По словам одной из сотрудниц перевозчика, самым негативным аспектом ее профессии была обязанность регулярно взвешиваться, чтобы убедиться, что они не набрали лишних килограммов.

При приеме на работу бортпроводников авиакомпания могла отказать разведенным, имеющим детей, «пассивным», «коренастым» и соискателям «с сильным рукопожатием».

Документ, обнаруженный Эвансом, показал, что Pan Am предпочитала набирать на работу «женственных» девушек или знакомых руководителя компании. «Это выглядело как две стороны одной медали. С первого взгляда — идеальная внешность стюардесс, а со второго — отношение к ним как к мясу», — отметил профессор.

Ранее бортпроводница авиакомпании Pan Am в интервью профессору Эвансу рассказала, как отомстила унизившему ее коллеге. Получив несправедливый выговор, стюардесса добавила в кофе пилота глазных капель, которые оказали сильное слабительное действие.