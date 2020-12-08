Стюардессы массово начали продавать откровенные фото в сети

Европейские стюардессы массово занялись продажей откровенных фотографий в сети из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, руководство авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet начало служебную проверку после того, как их сотрудницы принялись заводить аккаунты на OnlyFans и публиковать там свои обнаженные снимки, доступ к которым пользователи получают за определенную плату. Кроме того, девушек заподозрили в продаже старой обуви и колготок на eBay по цене от трех до 180 фунтов (от 300 до 18 тысяч рублей).

Как отмечается, подержанные вещи стюардессы продают и в Instagram — прошлым летом в социальной сети появился отдельный паблик, предлагающий подписчикам колготки, чулки и нижнее белье бортпроводниц.

Сотрудники авиакомпаний, где работают девушки, рассказали журналистам, что некоторые стюардессы и раньше торговали своими вещами, и на них всегда был определенный спрос — но до пандемии таких случаев было гораздо меньше. «Бортпроводницам урезали зарплату. Возможно, это и подтолкнуло их к такому поведению», — сказал один из собеседников таблоида.

Ранее сообщалось, что стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета. Бортпроводница завела страницу в социальных сетях, на которой предлагала оказать интимные услуги, продавала свое нижнее белье по 25 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей) за пару, а также публиковала откровенные фотографии в форме и без нее.