Россиянка раскрыла правду о тайном заработке стюардесс

Россиянка раскрыла правду о тайных способах заработка бортпроводниц. Истории, которыми с ней поделилась уволенная стюардесса, девушка привела в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Так, по словам блогерши, некоторые сотрудницы авиакомпаний нарушают правило о запрете курения на борту и приходят на выручку пассажирам, которые «сходят с ума без сигарет при длительных перелетах». «Они предлагают стюардессам деньги, и есть те, которые берут. Дают покурить в рулон туалетной бумаги, положив его в слив раковины», — рассказала россиянка.

Кроме того, добавила она, многие бортпроводницы за деньги пересаживают пассажиров в бизнес-класс. За такую услугу берут всего пару тысяч рублей. «Правда, в последнее время за этим стали строже следить», — отметила автор блога.

Ранее сообщалось, что стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета. По данным британских СМИ, бортпроводница завела страницу в социальных сетях, на которой предлагает оказать интимные услуги, продает свое нижнее белье по 25 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей) за пару, а также публикует откровенные фотографии в форме и без нее.