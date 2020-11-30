Стюардесса занялась проституцией на борту самолета и предлагала пассажирам интим

Стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

По данным таблоида, неизвестная бортпроводница завела страницу в социальных сетях, на которой предлагает оказать интимные услуги, продает свое нижнее белье по 25 фунтов (2,5 тысячи рублей) за пару, а также публикует откровенные фотографии в форме и без нее.

На снимках девушка позирует с задранной юбкой, в спортивном бюстгальтере или одних чулках, прижав ноги к груди. «Дорогой пассажир, я ваше развлечение в полете. Что бы вы хотели, чтобы я сделала?» — говорится в подписи к ним. Под другими постами автор страницы признается, что вступала в связь и с пилотами, напиваясь с ними.

В анонимном разговоре с журналистами стюардесса рассказала, что берет за дополнительные услуги предоплату в размере 50 фунтов (пять тысяч рублей). Далее стоимость варьируется «в зависимости от запрашиваемой встречи». В случае, если свидание происходит в отеле, бронирование номера в целях защиты ее конфиденциальности оплачивают клиенты.

Как отмечает газета, фотографии девушки в социальных сетях привлекли внимание руководства British Airways, после чего авиакомпания начала служебное расследование. Коллеги стюардессы отреагировали на новости о ней неоднозначно: некоторые обвинили ее в занятии проституцией и нарушении служебных обязанностей, другие предположили, что девушка оказалась в отчаянном положении из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что бывшая стюардесса попала в тюрьму за секс с несовершеннолетним. За с связь с 15-летним подростком 33-летнюю бортпроводницу приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

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