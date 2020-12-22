Внешность российской стюардессы в купальнике удивила иностранцев в сети

Внешность российской стюардессы в купальнике на отдыхе удивила иностранных пользователей сети. Снимки появился в Instagram-аккаунте @flight_attendants_after_work, освещающем досуг членов экипажа.

На размещенных фотографиях девушка сидит на галечном пляже в бикини черного цвета возле надувного круга в форме фламинго. При этом на первом кадре в карусели бортпроводница улыбается и смотрит в камеру, а на втором — отводит глаза в сторону.

Подписчики аккаунта бросились хвалить внешность сотрудницы авиакомпании и делать ей комплименты. «Твоя красота — это сказка», «Какая же ты красивая, невероятно», «Почему русские девушки такие горячие», «Невероятно! Просто невозможно быть настолько красивой. Я мечтаю однажды с тобой полетать», «Не могу налюбоваться», — писали они.

Ранее в декабре стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась снимком в рабочей обстановке и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует на своем рабочем месте в салоне воздушного судна, на фоне бортовой кухни. Девушка одета в форму, ее волосы убраны в пучок.