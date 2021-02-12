Стюардессы перечислили признаки потенциально опасных пассажиров на борту

Стюардессы перечислили некоторые признаки потенциально опасных пассажиров, на которые они специально обращают внимание, чтобы предотвратить неприятные ситуации на борту. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Как объясняет Дженис Бриджер (Janice Bridger), стюардесса с 27-летним стажем, она всегда замечает, если у пассажиров нет при себе сумок или они одеты в необычную одежду. Такие туристы выглядят очень подозрительными, и бортпроводники могут принять дополнительные меры.

«Если видим, что кто-то находится в состоянии алкогольного опьянения, мы просим его покинуть борт», — заявляет Бриджер. Также она добавила, что сразу подмечает пассажиров, выглядящих больными. «Мы также просим их пропустить рейс, никому не нужны их микробы гриппа!» — сказала стюардесса.

Еще одним пунктом, вызывающим подозрение экипажа, является несоответствие одежды сезону. «Меня смущает, когда пассажир одет в зимнее пальто, хотя сейчас лето», — добавляет Салли Энн МакЛаган (Sally Ann MacLagan), бортпроводник компании Mesa Airlines.

Ранее в феврале сообщалось о стюардессе, которая описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. Бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.