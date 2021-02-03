Стюардесса объяснила смысл фразы «мертвая голова» на борту для экипажа

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила смысл фразы из специального языка бортпроводников, используемого членами экипажа для переговоров на борту. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram.

Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как «мертвая голова» или «глупец», а в действительности обозначает сотрудника авиалиний, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.

Автор поста отметила, что нередко «дедхеды» могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, и окружающие их в салоне лайнера пассажиры недоумевают.

«Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!» — подчеркнула она и добавила, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.

Блогерша также уточнила, что, к примеру, если члены летных составов внезапно заболевают в ходе командировки, они, как правило, сообщают о произошедшем руководству — и оно отправляет следующим рейсом им замену, а больных возвращает обратно именно «дедхедами».

1 февраля российская стюардесса, известная в сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. В первую очередь бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.