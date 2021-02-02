Стюардессы унизили модель за слишком откровенный наряд и заставили переодеться

Стюардессы авиакомпании Jetstar осудили австралийку за укороченный топ и заставили ее прикрыться сигнальным жилетом. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала Изабель Элеанор (Isabelle Eleanore), ее не хотели пускать на борт самолета, следующего из Голд-Кост в Мельбурн (Австралия). Туристке указали на слишком короткий топ и принудили переодеться. Прежде чем лайнер вылетел, девушка успела поделиться произошедшим со своими подписчиками в социальных сетях.

По словам туристки, сотрудники авиакомпании устроили «грандиозную сцену», специально унизив ее перед остальными пассажирами. «Если бы у меня была маленькая грудь, я гарантирую, они бы ничего не сказали», — добавила путешественница.

На следующий день модель опубликовала продолжение истории в своем аккаунте в Instagram, назвав эту ситуацию нарушением свободы. По ее мнению, общество не имеет права диктовать другим, что они должны носить и делать.

«Публичное осуждение и унижение из-за предмета одежды или обнажения кожи — архаичное и дискриминационное поведение», — пишет Элеанор. Девушка призналась, что ей пришлось надеть жилет из опасения, что в случае отказа ее выгонят из самолета.

Представители Jetstar позже пояснили, что политика авиакомпании имеет базовые требования к одежде пассажиров, однако у них нет установленных норм в отношении укороченных топов. «Произошло недопонимание наших правил, и мы напомнили своим сотрудникам о наших требованиях к одежде», — пояснили в Jetstar. Авиакомпания также отметила, что они связались с Элеанор и принесли свои извинения.

В июле прошлого года сообщалось о пассажирке, которую не пустили в самолет из-за вызывающего наряда. Туристка пожаловалась на бортпроводницу, которая разговаривала с ней грубо и унизительно. Девушке пришлось ночевать в аэропорту, чтобы улететь следующим рейсом. Авиакомпания EasyJet сообщила, что пассажирке было отказано в обслуживании из-за угроз и оскорблений с ее стороны в адрес экипажа.