Российская стюардесса описала идеального пассажира самолета

Российская стюардесса, известная в сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. Соответствующей видеозаписью она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.

Вдобавок значительными преимуществами сотрудница авиакомпании сочла неконфликтность, умение держать себя в руках и также внимательность. Например, в том моменте, если прямо перед вылетом клиенту поменяли место в салоне.

Также, по ее словам, идеальный авиапассажир не станет винить стюардесс в том, что именно над его креслом багажная полка полностью занята. «Ничего страшного, я знаю, что это не ваша вина», — описала девушка возможную реакцию такого туриста, добавив, что он явно с готовностью подождет, пока она найдет место для его чемодана в другой части лайнера.

30 января сообщалось, что стюардесса и другие сотрудники сферы обслуживания раскрыли в сети хитрые способы мести грубым клиентам. Среди них оказалась бортпроводница из Канады по имени Хелена Хэндбаскет. Как рассказала девушка, когда пассажиры самолетов обращаются с ней неприемлемым образом, она регистрирует их на длительном рейсе на места возле уборной.