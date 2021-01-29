Российская стюардесса объяснила истинную роль платка на шее бортпроводниц

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря роликам о своей работе, объяснила истинное предназначение шейных платков бортпроводниц. Соответствующей записью она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Сотрудница авиакомпании рассказала, что в первую очередь обязательный для большинства членов экипажа аксессуар играет роль декоративного элемента, дополняющего униформу и служащего ее отличительным признаком.

Кроме того, подобный шарфик может быть использован в случае чрезвычайной ситуации на борту — в частности, по словам блогерши, если тканью оперативно прикрыть нос и рот, органы дыхания при задымлении будут защищены, и члены летного состава смогут оказать помощь пассажирам.

26 января сообщалось, что российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях благодаря своим советам, рассказала, о каких вещах пассажиры могут попросить на борту самолета без стеснения. Например, бортпроводница посоветовала не бояться просить беруши или повязку для сна — особенно если пассажир летит днем, когда в салоне много света.