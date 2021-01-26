Стюардесса посоветовала без стеснения просить несколько вещей на борту самолета

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях благодаря своим советам, рассказала, о каких вещах пассажиры могут попросить на борту самолета без стеснения. Об этом девушка сообщила на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Например, бортпроводница посоветовала не бояться просить беруши или повязку для сна — особенно если пассажир летит днем, когда в салоне много света.

Кроме того, по ее словам, у сотрудников авиакомпании можно взять щетку и зубную пасту или наборы для маленьких детей. Тем не менее, уточнила девушка, не все перевозчики могут предоставить такие вещи, однако туристам все равно не нужно стесняться спрашивать о них, а также не забывать быть вежливыми.

«И, конечно же, просите вторую порцию еды. Но вам нужно подождать, пока все доедят, и если у нас останется порция, мы обязательно ею поделимся», — заключила она.