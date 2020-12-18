Бортпроводники назвали самые раздражающие выходки пассажиров

Бортпроводники разных авиакомпаний назвали самые раздражающие выходки пассажиров. Своими историями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, какие поступки людей заставляют их «закатывать глаза».

Многие члены экипажа отметили, что больше всего их бесит, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел и достают что-то из сумок, заставляя окружающих ожидать позади, или «постоянно ходят туда-сюда безо всякой причины».

«Это заставляет задуматься, как они ходят в кино. Сэр, этот рейс длится два часа, почему вы, черт возьми, не можете сидеть спокойно?» — написала стюардесса с ником iPutTheScrewNTheTuna.

Другие пользователи признались, что больше всего их раздражают люди, которые торопятся в туалет во время демонстрации правил безопасности и сразу после посадки или пытаются сдать мусор во время раздачи еды и напитков.

«Бывает, что люди сами несут мусор, когда мы не успеваем забрать его. Но лучше просто подождать в своем кресле», — отметил gazbox, добавив, что его злят и другие нетерпеливые пассажиры, которые расспрашивают, к примеру, какие именно макароны представлены в меню, когда еды ждут еще 130 человек.

В свою очередь, бортпроводник с ником gildedghost пожаловался на клиентов, которые натягивают маски на подбородок и возмущаются, что им приходится сидеть в хвосте самолета, а Faux_extrovert — на пассажиров, которые смотрят видео без наушников и убирают ручную кладь под кресло своего ребенка, будто ему «не нужно место для ног».

Ранее российская стюардесса назвала самые странные фразы и вопросы, которые ей приходилось получать в свой адрес или случайно услышать во время авиаперелета. К примеру, однажды пассажир попросил ее сделать «двигатели потише», так как у него болела голова, другой куда-то опаздывал и потребовал лететь быстрее, а еще один уточнил, где на борту находится батарея, чтобы высушить облитые соком детские колготки.