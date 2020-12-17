@jeenie.weenie / TikTok

Прославившаяся в социальных сетях стюардесса раскрыла места хранения умерших на борту самолета пассажиров и удивила своих подписчиков. Своими знаниями бортпроводница поделилась в социальной сети TikTok.

На видео бывшая сотрудница авиакомпании Emirates Сандра Джини Квон (Sandra Jeenie Kwon) рассказала, что если путешественник умирает во время перелета, то сперва членам экипажа необходимо завернуть тело в специальные мешки, которые есть практически во всех самолетах.

После этого стюардессам необходимо переместить тело на один из свободных рядов или в бизнес-класс, однако, если лайнер заполнен, то скончавшегося пассажира оставляют на его месте или переносят в кухню для стюардесс.

«Кроме того, члены экипажа не имеют права официально объявлять о смерти на борту самолета. Это может быть сделано только местными властями после посадки самолета», — добавила Квон.

Также она уточнила, что иногда пассажирские авиакомпании перевозят тела в грузовых отсеках. «Поэтому знайте, что в следующий раз, когда вы полетите куда-то, прямо под вами может быть чей-то труп», — заключила стюардесса.