Члены экипажа раскрыли правду о частых тайных смертях на борту круизных лайнеров

Члены экипажей круизных лайнеров раскрыли правду о множественных смертях на борту, которые держатся в тайне от пассажиров. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По словам одного из участников обсуждения, люди часто умирают во время морских путешествий: число смертей зависит от типа и вместимости судна, к примеру, на некоторых из них два трупа в неделю — не редкость.

«Так что, если вы внезапно получаете повышение класса обслуживания в середине круизного плавания, задумайтесь, какова же причина, по которой номер внезапно стал доступным», — отметил пользователь портала.

Другой юзер добавил, что подобные случаи, в частности, обусловлены тем, что такой тип путешествий пользуется особой популярностью среди пожилых людей. «Некоторые люди отправляются в круиз, чтобы умереть», «Старики отправляются в круизы, буквально пока не умрут, и мы в конце концов находим их тела в каютах», — отмечали участники треда.

Еще один сотрудник круизного лайнера сообщил, что на борту большинства крупных судов, прямо под палубой, расположены морги.

6 августа руководитель отдела кулинарии компании Luxury cruise Scenic Eclipse Том Геттер рассказал о составе роскошных блюд, подаваемых пассажирам на борту круизных лайнеров. По словам шеф-повара, еда в каждом маршруте уникальна «вплоть до самых маленьких закусок» и передает путешественникам пищевые традиции мест, где останавливается судно.