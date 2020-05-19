Застрявший на круизном лайнере из-за коронавируса сотрудник описал «худшие дни»

Сотрудник пришвартованного у берегов Италии круизного лайнера, который был вынужден остаться на борту из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса, описал проведенные там «худшие дни». Об этом сообщает Fox News.

Американец Тейлор Граймс (Taylor Grimes) работал продавцом ювелирных изделий и застрял на судне с началом активного распространения инфекции еще два месяца назад. Известно, что он сдал тест на COVID-19 уже восемь раз, однако его результаты — при отсутствии каких-либо симптомов заболевания — несколько раз были положительными.

По словам Граймса, он живет в крошечной каюте экипажа. «Ни один день, проведенный здесь, нельзя назвать веселым. При этом некоторые дни бывают относительно лучше, чем другие, а некоторые — просто худшие», — рассказал он.

Предполагается, что гражданину США будет разрешено покинуть корабль и вернуться домой в Винтер-Спрингс в штате Флорида, когда результаты его тестов как минимум дважды покажут отсутствие в организме коронавирусной инфекции.

6 мая сообщалось, что члены экипажа роскошного круизного лайнера MSC Seaview, запертые на борту в связи с карантином, сняли происходящее на корабле на видео. На размещенных в сети кадрах запечатлены коридоры судна между каютами, где у дверей лежат груды упаковок с едой, грязная посуда и пакеты с мусором.

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