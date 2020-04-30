Сотрудники круизных лайнеров рассказали о худших ситуациях на борту

Сотрудники круизных лайнеров рассказали о худших ситуациях, когда-либо возникавших на борту. Своими историями они поделились на форуме Reddit, передает Daily Express.

Как отмечает издание, один из пользователей попросил работников кораблей поделиться плохими историями, о которых так и не узнали пассажиры. В ответ на это те стали вспоминать забавные и опасные случаи из «бортовой» жизни.

Так, один из членов экипажа рассказал, что в кладовой однажды прорвало трубу, и вода намочила всю запасную туалетную бумагу — это было во второй день двухнедельного рейса в Антарктиду. С тех пор бумагу стали хранить в каждой каюте, а не в централизованном месте.

Другой пользователь написал о том, что плохая погода часто вызывает проблемы на борту кораблей.

«Я работал на судне несколько лет, и однажды попал в сильный шторм на маршруте между двумя городами. Через несколько минут после того, как пассажиры сошли на сушу, лайнер унесло в море. Это не очень опасно, вскоре мы вернулись в гавань, но если бы все произошло, когда высаживались люди, могло бы быть гораздо хуже», — отметил он.

Третий член экипажа рассказал о пожарах на борту: за два с половиной года его работы они случались три раза и были успешно потушены командой до того, как об этом узнали пассажиры.

Еще один пользователь форума признался, что сотрудники круизных лайнеров иногда «немного увлекаются», когда проводят вечеринки. По его словам, однажды после такого мероприятия мужчина, работавший на стойке регистрации, прыгнул за борт, и несколько часов спустя был найден береговой охраной.

Ранее сообщалось, что члены экипажа круизного лайнера Sky Princess на месяц застряли на судне, пустующем без пассажиров из-за пандемии коронавируса. Сотрудники не предполагают, когда смогут вернуться к работе или отправиться домой

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