Экипаж на месяц застрял на пустующем без пассажиров круизном лайнере

Члены экипажа круизного лайнера Sky Princess застряли на судне, в течение месяца пустующем без пассажиров из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Fox News.

По словам одного из сотрудников, в настоящее время на борту находятся около 1300 человек, в то время как последние туристы вернулись на сушу еще 40 дней назад. Сам собеседник портала заметил, что взошел на борт в феврале и работал в нескольких круизах по Карибскому морю, однако в середине марта руководство объявило о временной приостановке путешествий из-за вспышки заболевания.

Еще один сотрудник Sky Princess, Дэн Доменек (Dan Domenech), уточнил, что экипаж ожидает дальнейших инструкций и выполняет все предъявленные требования. «Мы отбыли 14-дневный карантин. Надеваем маски каждый раз, когда покидаем свои каюты. Отчитываемся обо всех изменениях самочувствия — от насморка до раздраженного горла», — пояснил он, добавив, что ожидает возможного возобновления работы.

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Отмечается, что Sky Princess в настоящее время является далеко не единственным лайнером, на котором застрял экипаж — большинство сотрудников не предполагают, когда смогут вернуться к работе или отправиться домой.

9 апреля сотрудник круизной компании Royal Caribbean, который работал на лайнере Oasis of the Seas, зараженном коронавирусом, показал реальную обстановку на корабле. Так, по словам работника, на второй день изоляции он проснулся в восемь утра и отправился мыть палубы со своими коллегами.

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