Пришвартовавшийся на ремонт круизный корабль стал очагом заражения коронавирусом

Итальянский круизный корабль, пришвартовавшийся в Японии для ремонта, стал новым очагом заражения коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили власти города Нагасаки, среди 623 членов экипажа тесты на COVID-19 оказались положительными у 33 сотрудников. Губернатор Нагасаки Ходо Накамура (Hodo Nakamura) заявил, что для этой проблемы нужно срочное решение.

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«На корабле очень много зараженных, а у нас нет медицинской системы, чтобы проверить состояние их здоровья или отделить инфицированных от неинфицированных», — отметил Накамура, добавив, что им также нужно оборудование для транспортировки пациентов.

В заключение, губернатор попросил помощи у государства, уточнив, что префектура не справится с проблемой в одиночку.

Ранее в марте другой круизный лайнер с двумя тысячами туристов на борту, в том числе тридцатью российскими, встал на карантин в порту Гваделупы. Спустя сутки всех пассажиров Costa Magica эвакуировали домой чартерными рейсами, позже стало известно о заражении коронавирусом более 150 человек и четырех умерших.

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