Сотрудник круизного лайнера показал реальную обстановку на карантинном корабле

Сотрудник круизной компании Royal Caribbean, который работал на лайнере Oasis of the Seas, зараженном коронавирусом, показал реальную обстановку на корабле. Его историю публикует Daily Express.

Член экипажа и блогер Крис Вонг (Chris Wong) поделился видео, на которых он описывает свои ежедневные обязанности на судне, где был объявлен карантинный режим. Так, по словам работника, на второй день изоляции он проснулся в восемь утра и отправился мыть палубы со своими коллегами.

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«Мы должны были продезинфицировать весь корабль, каждый угол и каждую поверхность. Каждый член команды должен был обойти свое рабочее место и вычистить буквально все», — пояснил Вонг, добавив, что когда экипаж закончил с уборкой, им разрешили отдохнуть и подкрепиться едой из ресторана.

На другом ролике, снятом в одном из баров на корабле, видно, как туристы и сотрудники Oasis of the Seas развлекаются, сидя большими компаниями за одним столом. Вонг уточнил, что в этот день большинству пассажиров объявили, что они могут сойти на берег на следующий день, и они праздновали это.

Ранее в апреле бывший член экипажа круизного лайнера раскрыл правду о таинственных смертях пассажиров во время путешествий. По его словам, большинство людей тратят на такие поездки свои последние деньги и накануне возвращения решают свести счеты с жизнью, и едва ли кто-то из пассажиров или сотрудников замечает происходящее.

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