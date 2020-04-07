Член экипажа раскрыл правду о таинственных смертях на борту круизных лайнеров

Бывший член экипажа круизного лайнера раскрыл правду о таинственных смертях пассажиров за бортом во время путешествий. Об этом пишет Express.

Брайан Дэвид Брунс (Brian David Bruns) объяснил, почему во время круиза нередко происходят самоубийства. По его словам, большинство людей тратят на такие поездки свои последние деньги и накануне возвращения решают свести счеты с жизнью. Туристы редко остаются в живых, так как едва ли кто-то из пассажиров или сотрудников замечает происходящее.

Он также добавил, что в большинстве случаев подобные ситуации не расследуются детально в связи с тем, что, как правило, происходят в международных водах и остаются безотчетными. «Даже если это самоубийство, до проверки со стороны соответствующих служб на суше может пройти долгое время», — пояснил Брунс.

Отмечается, что, по данным источника портала Cruise Critic, в круизах по всему миру еженедельно умирают до трех человек.

30 декабря прошлого года сообщалось, что пассажир круизного лайнера пропал без вести при загадочных обстоятельствах во время круиза по Тихому океану. Один из пассажиров судна Jewel of the Seas бесследно исчез после того, как выпал за борт.

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