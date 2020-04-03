Туристы продолжили скупать путевки на круизы вопреки пандемии коронавируса

Туристы со всего мира продолжили скупать путевки в круизные путешествия на будущий сезон вопреки растущему числу заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование компании UBS.

Так, по информации экспертов, за последний месяц спрос на круизы на 2021 год вырос на девять процентов по сравнению с показателями предыдущего года. Согласно полученным данным, в число покупателей входят и те, кто перебронировал отмененные из-за коронавируса предстоящие путешествия.

«Тем не менее показатели все равно демонстрируют удивительную стойкость туристов в желании побывать в круизном путешествии», –– поясняется в отчете.

В марте супруги из Австралии не смогли отправиться в круизное путешествие из-за коронавируса и сымитировали его у себя дома. 74-летние Норма (Norma) и Дэйв (Dave) забронировали десятидневный круиз по островам Тихого океана, чтобы отпраздновать 53-ю годовщину свадьбы. Однако из-за пандемии вируса их планы сорвались. Тогда муж и жена из Мельбурна оборудовали гостиную так, будто они в отпуске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!