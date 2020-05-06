Запертый на роскошном круизном лайнере экипаж показал «атмосферу отчаяния»

Члены экипажа роскошного круизного лайнера MSC Seaview, запертые на борту в связи с карантинными мерами на фоне пандемии коронавируса, сняли происходящее на корабле на видео. Запись опубликовал портал SWNS.

На размещенных в сети кадрах запечатлены коридоры судна между каютами, где у дверей лежат груды упаковок с едой, грязная посуда и пакеты с мусором.

Источник издания заявил об «атмосфере отчаяния» на борту в связи с тем, что персонал опасается за свое здоровье и не получает зарплату, а также не проинформирован о том, когда сможет вернуться домой или продолжить работу. «Мы уже более 20 дней находимся в изоляции в наших каютах, и это действительно тяжело для психического здоровья», — пояснил он.

Кроме того, известно, что на лайнере подошел к концу запас свежих фруктов и овощей, а также закончились чистящие средства. У сотрудников отсутствует доступ к свежему воздуху и естественному дневному свету.

MSC Seaview, где ранее у нескольких сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, находится у берегов Бразилии, на его борту изолированы 650 членов экипажа.

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