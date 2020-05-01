Распространение коронавируса при кашле на борту самолета показали на видео

Американские ученые показали на видео, как коронавирусная инфекция может распространяться в самолете в случае, если на борту присутствует зараженный пассажир. Видеозапись опубликовал Университет Пердью в штате Индиана, на него обратили внимание в The Sun.

На кадрах запечатлено, как носитель вируса кашляет и исходящие от него микробы перемещаются по всему салону воздушного судна. Отмечается, что в такой ситуации болезнь воздушно-капельным путем может передаться практически каждому путешественнику, особенно тем, кто расположен в непосредственной близости к носителю.

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«Микробы, выделяющиеся в каплях при дыхании, кашле или чихании человека, способны задерживаться в воздухе и перемещаться за счет своего крошечного размера», — пояснил исследователь Циньян Чен (Qingyan Chen).

24 апреля сообщалось, что российский пилот Airbus оценил вероятность заражения коронавирусом во время путешествия на самолете. По его словам, угроза подхватить инфекцию крайне не высока, за исключением тех случаев, когда заболевший пассажир находится на соседнем кресле — в такой ситуации в зоне потенциального риска находятся те, кто сидит в одном ряду с ним, а также в двух рядах впереди и позади него.

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