Работница аэропорта заявила о загадочных грузах в самолетах втайне от пассажиров

Работница аэропорта Таня Бойс (Tania Boyes) рассказала о загадочных грузах в багажном отсеке самолета, о котором пассажиры, летящие тем или иным рейсом, могут даже не догадываться. Об этом пишет Daily Express.

По ее словам, как правило, перевозка тех или иных нестандартных предметов держится втайне от путешественников.

«Речь может идти о чем угодно: от автомобилей, гоночных спорткаров и уникальных коллекций каких-либо вещей до рыбы и фармацевтических препаратов. Вдобавок это могут быть электротовары — к примеру, мобильные телефоны или ноутбуки», — заявила Бойс.

В то же время, заметила сотрудница авиагавани, как правило, такой багаж перевозится грузовыми самолетами, однако нередко он оказывается в багажных отсеках пассажирских воздушных судов. При этом важно, чтобы был соблюден весь порядок оформления соответствующей документации.

23 сентября сообщалось, что члены экипажей круизных лайнеров раскрыли правду о множественных смертях на борту, которые держатся в тайне от пассажиров. По словам одного из участников обсуждения, люди часто умирают во время морских путешествий: число смертей зависит от типа и вместимости судна, к примеру, на некоторых из них два трупа в неделю — не редкость.