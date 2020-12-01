Стюардесса раскрыла действия бортпроводников при плохом самочувствии пассажиров

@karolinochkaa99 / TikTok

Российская стюардесса рассказала об оказании первой помощи пассажирам при плохом самочувствии. Алгоритм действий бортпроводников при спасении людей на борту Каролина раскрыла в видеоролике на своей странице в TikTok.

В первую очередь, отметила блогерша, стюардессе необходимо максимально подробно расспросить человека о его состоянии и узнать, какие лекарства он принимает. Если пассажир взял их с собой, достать из его сумки или карманов. «Мы должны помочь человеку, чем сможем. Спрашиваем, что ему нужно: воды, кислород, вентиляцию», — рассказала Каролина.

Далее, продолжила она, члены экипажа докладывают о случившемся командиру, чтобы тот принял решение о посадке. После этого все стюардессы должны быть «максимально готовы» к приземлению. Кто-то из них, добавила девушка, обязательно остается с пассажиром, которому стало плохо, и пристегивает его ремнем безопасности в случае, если тот без сознания.

«Стюардессы — не медицинские работники, поэтому вправе оказывать только первую помощь. Нам запрещается давать свои медикаменты, потому что это может навредить клиенту», — подытожила бортпроводница.