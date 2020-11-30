Пассажир самолета развел костер в туалете на борту и приготовил на нем стейк

Американский комик развел костер в туалете самолета во время рейса, чтобы приготовить стейк, снял происходящее на видео и был раскритикован в сети. Об инциденте сообщает Fox News.

По информации канала, пассажир авиакомпании Delta по имени Маркус Монро (Marcus Monroe) разжег огонь в уборной ради ролика в TikTok. Сперва он заснял, как жарит на костре мясо, а затем отнес готовое блюдо на свое место и съел его.

«У них больше нет горячего питания в самолетах, поэтому... я придумал решение», — написал Монро под роликом, который позже был удален из его аккаунта.

Тем не менее, пользователи успели посмотреть запись, скачать ее и распространить в интернете. Большинство подписчиков комика негативно отреагировали на его выходку. Они обвиняли его в пренебрежении правилами безопасности, а также в том, что он начал готовить еду в таких негигиеничных условиях.

Позже блогер принес извинения авиакомпании и заявил, что ролик был постановкой.

В ноябре российская стюардесса раскрыла правду о туалетах на борту самолета. В частности, бортпроводница оценила риск засасывания пассажира в туалет — девушка вспомнила историю с пианистом Лукой Затравкиным, застрявшим в уборной самолета в 2019 году, и сказала, что такое явление маловероятно.