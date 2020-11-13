Российская стюардесса назвала самые нестандартные просьбы пассажиров

@claudy.fly / Instagram

Российская стюардесса назвала три самые нестандартные просьбы пассажиров. Девушка перечислила их в сторис на своей странице @claudy.fly в Instagram.

Как отметила Клавдия, на третьем месте в ее личном топе оказалась просьба проводить человека в кабину пилота, на втором — выпить с ним, а на первом — вместе покурить в туалете.

Когда подписчики спросили ее, не просят ли путешественники отвести их в бизнес-класс бесплатно, стюардесса ответила, что это «случается так часто, что принимаешь как должное».

Ранее другая российская стюардесса назвала ошибочные поступки пассажиров самолета. В первую очередь девушка отметила передвижение по самолету без обуви — по ее словам, многие пассажиры ходят босиком в туалет, хотя делать этого не стоит из гигиенических соображений.