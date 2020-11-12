Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский суд освободил опального инвестора из США из-под ареста
Отец Анджелины Джоли призвал бороться за Дональда Трампа
Российского экс-чиновника обвинили в афере на 800 миллионов рублей
Познер заявил о «фашистских чертах» СССР
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Женщина нашла двухголового дождевого червя и поселила в цветочном горшке
Дания передумала истреблять всех норок из-за коронавируса
Высотка «Газпрома» стала небоскребом года
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
Новости партнеров

Российская стюардесса объяснила самые странные фразы членов экипажа

Перейти в «Мою Ленту»

Российская стюардесса назвала самые странные фразы, которые произносят на борту члены экипажа. Елизавета объяснила их значение в видеоролике на своей странице в TikTok.

По словам девушки, если старший бортпроводник говорит о «демонстрации без жилетов», он имеет в виду, что показывать аварийно-спасательное оборудование стюардессы будут без средств поддержки на воде, поскольку самолет пролетает над акваторией менее 30 минут.

Кроме того, если бортпроводник хвостовой части предлагает «проверить аварийку», речь идет о включении аварийного освещения. Это необходимо сделать для того, чтобы проверить исправность оборудования, объяснила стюардесса.

Ранее еще одна российская бортпроводница раскрыла значение нескольких слов из «секретного словаря» бортпроводников. Так, по ее словам, набор из трех столовых приборов — вилки, ложки и ножа — в сленге членов экипажа называется «тройка», алюминиевая тара для предоставления питания на борту воздушного судна — «касалетка», а духовой шкаф для разогревания пищи — ШЭД.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская стюардесса раскрыла секретный словарь бортпроводников
Российская бортпроводница раскрыла правду об отношениях стюардесс с пилотами
Стюардесса рассказала о секретном способе помощи пассажирам с заложенными ушами
Путешествия
Путешествия00:0611 ноября

«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»

Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
16:18Сегодня

Описана разница отдыха в роскошных отелях Турции и Египта

16:17Сегодня

Стало известно о запуске авиасообщения из России в популярную европейскую страну

15:24Сегодня

Российских туристов отказались заселять в отель на Занзибаре

Путешествия00:01 7 ноября

«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»

Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
14:07Сегодня

В Турции появились новые ограничения для туристов

13:25Сегодня

Пилот раскрыл секрет объявлений по громкой связи на борту самолета

12:01Сегодня

Названа реальная опасность 5G для людей

Путешествия00:0125 октября

Пена дней

Помолвка с дядей, инцест и вдовство в 15 лет. Что творилось в легендарном дворце королей Португалии
11:01Сегодня

Пилот снял на видео феномен в небе над российским городом и вызвал споры в сети

09:45Сегодня

Стало известно об открытии для россиян трех новых стран в ноябре

07:15Сегодня

Стюардесса в юбке задрала ноги в кабине пилотов и удивила пользователей сети

Россия
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V»
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
Что говорят юристы и кто в РПЦ задумался о таком же запрете для христиан?
Анастасия Ракова рассказала о поддержке приемных семей в Москве
«Многие чеченцы воспринимают эту идею с улыбкой»
 
Минобороны отправит медиков в Хакасию для помощи больным COVID-19
Все материалы
Мир
Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Госдеп отказался передавать Байдену поздравления от иностранных лидеров
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Турция снова заявила о своих миротворцах в Карабахе
Россия пригрозила выходом из ОЗХО из-за «штамповки решений по неугодным режимам»
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Российский суд освободил опального инвестора из США из-под ареста
Крупнейшая газовая компания США пообещала обнулить выбросы
Оценено влияние пандемии на социальное неравенство в России
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Тинькофф вернул докоронакризисный прогноз по прибыли на 2020 год
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Названа цена купе-кроссовера Geely Tugella для России
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
На выпуск гражданских Aurus потратят 6,6 миллиарда рублей
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Владельцы BMW смогут выбрать, кому принадлежит Крым
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы