Бортпроводник перечислил самые раздражающие привычки пассажиров

Бывший бортпроводник британского лоукостера перечислил самые раздражающие привычки авиапассажиров. При этом вежливых пассажиров, которые здороваются при входе в самолет, экипаж наоборот уважает. Об этом пишет портал Express.

Так, бортпроводников раздражает, когда пассажиры проносят в салон самолет множество сумок, а потом не могут разместить их на полках. В результате экипажу приходится тратить время на помощь в поднятии тяжестей, хотя это не входит в обязанности бортпроводников.

Также членам экипажа не нравится, когда пассажиры пытаются сменить детям подгузники прямо в салоне, хотя для этого в туалете есть специальный столик. При этом выбрасывать использованные памперсы также приходится выбрасывать стюардессам.

Американская бортпроводница Монсеррат Андуджар-Геакоман добавила, что экипаж раздражают пассажиры, чьи локти, колени или сумки мешают в проходе между сидениями.

Ранее бортпроводница рассказала, как можно порадовать стюардесс. Так, по ее словам, членам экипажа приятна вежливость. При этом бортпроводники ценят неконфликтность и понимание того, что в некоторых ситуациях на борту нет вины экипажа.