Женщина-пилот назвала главное заблуждение пассажиров о ее работе

Женщина-пилот американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 13-летний опыт работы, назвала главное заблуждение большинства пассажиров по поводу ее деятельности. Об этом Зои Франклин (Zoe Franklin) рассказала в ролике, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.

По ее словам, многие клиенты во время авиаперелета до сих пор путают ее с бортпроводницей и сильно удивляются, когда замечают ее в кабине экипажа воздушного судна. При этом на роль и обязанности женщины это не оказывает никакого влияния.

«В кабине со своими товарищами-пилотами со мной обращаются так же, как и с любым другим пилотом. Мои коллеги профессиональны и дружелюбны, мы всегда много смеемся в процессе работы», — рассказала Франклин.

Сотрудница авиакомпании подчеркнула, что старается объяснить людям, что процесс пилотирования не связан с гендерной спецификой, однако в целом женщин в такой профессии занято гораздо меньше, чем мужчин.

6 декабря прошлого года первая в Сибири женщина-пилот Ирина Сергиенко, которая в течение шести лет работает в авиакомпании NordStar, рассказала о традициях, принятых среди ее коллег, и плохих приметах перед рейсами. Так, по ее словам, накануне полета нельзя пришивать на одежду пуговицы, а также надевать новую, неношеную форму — предварительно ее следует примерить дома.