Выяснено отношение россиян к женщинам-пилотам

Каждый пятый пассажир хочет, чтобы самолетом управлял мужчина. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К такому выводу привели результаты опроса сервиса в социальных сетях. На вопрос «Важно ли вам, чтобы пилот был мужчиной?» 19 процентов опрошенных ответили утвердительно и лишь 2 процента предпочли бы видеть в кресле летчика женского пола.

Некоторые пользователи прокомментировали свою позицию — оказалось, дело в доверии. «Это очень важно, чтобы пилот был мужчиной, ради вашей же безопасности... Тот, кто этого не понимает, мне его искренне жаль», «Женщины чаще ошибаются даже за рулем обычной машины», — поясняли они.

Тем не менее 79 процентов опрошенных признались, что для них важнее профессионализм, а не пол. «Я летал с пилотом-женщиной, второй пилот, кстати, тоже женщина была. Никакой разницы не почувствовал. Есть женщины-водители, покруче мужчин будут и безопаснее. Так что неважно, кто, главное — компетенции, здравый смысл и безопасность», — заметил один из комментаторов.

В декабре первая в Сибири женщина-пилот Ирина Сергиенко, которая в течение шести лет работает в авиакомпании NordStar, рассказала о традициях, принятых среди ее коллег, и плохих приметах перед рейсами. Так, по ее словам, накануне полета нельзя пришивать на одежду пуговицы, а также надевать новую, неношеную форму.

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