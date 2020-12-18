Стюардесса в мини-платье впечатлила сеть снимком в кресле пилота

Стюардесса бюджетной австрийской авиакомпании Laudamotion попозировала на борту самолета и впечатлила сеть своим снимком. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре член экипажа запечатлена в кресле пилота — при этом ее ноги лежат на приборной панели, а сама девушка смотрит в сторону аэродрома. Бортпроводница одета в фирменное ярко-красное мини-платье авиаперевозчика.

Подписчики сообщества оценили пост в комментариях. «Симпатичные ножки!», «Обворожительный ангел», «Очень хорошая стюардесса и очень красивая женщина», «Поражает то спокойствие, с которым она сидит за штурвалом самолета», «Замечательно», — писали они.

12 ноября другая бортпроводница опубликовала похожий снимок из кабины пилотов. На фото она позировала в униформе авиакомпании, состоящей из короткой обтягивающей юбки и голубой рубашки. При этом ноги девушки были задраны на приборную панель, а ее голову украшала фуражка командира воздушного судна.