Российская стюардесса показала комнату отдыха экипажа бизнес-авиации

@aviadoch / TikTok

Российская бортпроводница показала комнату отдыха экипажа бизнес-авиации. Кадрами девушка поделилась на своей странице в TikTok.

На записи видно помещение, где сотрудники авиакомпании проводят время перед работой. В комнате есть черные кожаные диваны и кресла, столик, кофемашина, несколько настольных игр и небольшой бильярд.

«Можно отдохнуть в ожидании рейса», — подписала публикацию стюардесса.

Ранее в сети появились фотографии секретных комнат на борту самолета, в которых в процессе долгих перелетов отдыхают пилоты и стюардессы. На размещенных в сети кадрах запечатлены помещения, в которых оборудовано несколько спальных мест с матрасами и подушками. Отмечается, что в подобных пространствах нередко имеются и кресла из салона бизнес-класса.