Буйного пассажира на борту летящего в Москву самолета сняли на видео

Mash

Вылет самолета из Омска в Москву задержали на час из-за буйного пассажира. Кадры конфликта на борту публикует Mash в своем Telegram-канале.

На записи видно, как мужчина кричит сначала на бортпроводников, а затем на своих попутчиков. «Кто вам разрешил орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы! Научитесь себя вести», — возмущается он в то время, как люди, сидящие сзади, требуют, чтобы пассажир «успокоился и сидел нормально».

По данным канала, дебошира разозлил тон бортпроводников, которые перед вылетом объясняли, как работают аварийные выходы. Мужчине показалось, что члены экипажа повысили голос на него и его супругу.

В результате вылет самолета отложили, на борт вызвали сотрудников полиции, которые вывели буйного россиянина. При этом его жена осталась в своем кресле.