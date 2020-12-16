Российская стюардесса назвала огорчающие бортпроводниц поступки пассажиров

Российская стюардесса назвала некоторые поступки пассажиров во время авиаперелетов, которые крайне огорчают ее и коллег. Соответствующую заметку она опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, по словам автора поста, бортпроводницы расстраиваются, когда путешественники оставляют жалобы после полетов вместо того, чтобы напрямую высказать свое недовольство чем-либо членам экипажа — ведь они еще «не научились читать мысли».

Вдобавок сотрудницы авиакомпании негативно реагируют, когда туристы бросают свои чемоданы в проходе между кресел, чтобы стюардессы сами поднимали их и размещали на багажной полке, или же привозят багаж на бортовую кухню.

«В самолете слишком скучно и тихо? Включите музыку на всю громкость, устройте настоящую вечеринку! Злая бортпроводница против? Вот зануда, встала не с той ноги!» — в шутку заметила блогерша. Она также напомнила пассажирам о том, что не стоит оставлять свои документы в карманах впереди стоящих кресел.

Кроме того, бортпроводница порекомендовала не требовать у членов экипажа блюдо, которое закончилось в ассортименте при раздаче, а также не нарушать правила и не распивать во время путешествия купленные в duty free спиртные напитки.

15 декабря другая отечественная стюардесса назвала самые странные фразы и вопросы, которые ей приходилось получать в свой адрес или случайно услышать во время авиаперелета. К примеру, однажды пассажир попросил ее сделать «двигатели потише», так как у него болела голова, другой куда-то опаздывал и потребовал лететь быстрее, а еще один уточнил, где на борту находится батарея, чтобы высушить облитые соком детские колготки.