Стюардесса получила травмы во время турбулентности и лишилась работы

В США стюардессу, проработавшую 35 лет в авиации, уволили из-за травм, полученных во время турбулентности. Об этом сообщает Paddle your own Kanoo.

По информации издания, бортпроводница Кристина Фингер (Christine Finger) лишилась работы после того, как дважды пострадала из-за сильной турбулентности во время перелетов. В первый раз это произошло в 2014 году: тогда стюардесса упала и повредила лодыжку, бедро и нижнюю часть спины.

В то время политика авиакомпании United Airlines, где работала женщина, позволяла сотрудникам брать до трех лет отпуска по болезни, и Фингер вышла на работу только через два года, но вскоре снова оказалась на больничном, поскольку продолжала испытывать боли из-за полученных травм. За два дня до истечения трехлетнего срока стюардесса вернулась к полетам и снова повредила ногу.

Бортпроводница попыталась продолжить работу, совмещая ее с лечением, однако руководство авиакомпании все же приняло решение уволить сотрудницу, поскольку она не могла полноценно выполнять свои обязанности. Теперь Фингер пытается восстановиться в должности через суд, требуя от авиакомпании возмещения ущерба за причиненный вред.

В августе стюардессу Austrian Airlines уволили после выкрикивания лозунгов, которые руководство посчитало антисемитскими. 23-летняя девушка участвовала в выборах в государственные и муниципальные советы австрийской столицы в качестве кандидата от правой популистской партии «Альянс» Австрии.