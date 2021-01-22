Стюардесса перечислила самые странные просьбы пассажиров в самолете

Украинская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, перечислила самые странные просьбы и вопросы пассажиров на борту самолета. Своим опытом она поделилась в видео, опубликованном в TikTok.

Так, например, по словам бортпроводницы, однажды ее попросили сделать двигатели воздушного судна потише, поскольку их шум мешал пассажиру читать книгу.

Кроме того, в рубрику необычных просьб девушка отнесла и мольбы пассажиров снять на камеру кабину пилота.«А можно я вам дам свой телефон, вы пойдете в кабину пилотов и все там сфотографируете? Я за вами ходить не буду!» — процитировала она одного из путешественников.

Наконец, сотрудница авиакомпании вспомнила о том, что некоторые туристы, когда им становилось скучно в полете, просили ее спеть песню.

В январе американская стюардесса Кэт Камалани, прославившаяся в социальных сетях, развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц. Так, в первую очередь, она отметила, что вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам закидывать ручную кладь на багажную полку.