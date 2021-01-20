Российская стюардесса перечислила неожиданные недостатки своей работы

Российская стюардесса рассказала в сети о неожиданных недостатках своей работы. Соответствующий ролик она разместила на странице в TikTok.

Одним из таких минусов, по словам бортпроводницы, является влияние условий работы на внешность: девушка пояснила, что сухость воздуха на борту самолета во время полета крайне негативно сказывается на состоянии ногтей, волос и кожи.

Кроме того, заметила блогерша, несмотря на то что во многих авиакомпаниях на фоне пандемии коронавируса питание для пассажиров было отменено, довольно популярным остается мнение о стюардессах как об «официантках на борту», которое в действительности не оценивает по достоинству их труд.

Еще одним существенным недочетом является заработная плата. «Даже если на начальном этапе она кажется большой, то со временем, когда вы начинаете ощущать оказываемый вред здоровью, потолок зарплаты кажется не таким уж высоким», — заметила автор видео.

Она подчеркнула, что такие факторы, как постоянные перепады давления, непрерывный шум и вибрации, крайне негативно сказываются на самочувствии членов экипажа. Вдобавок они постоянно работают в условиях стресса — в замкнутом пространстве и с большим числом людей — регулярного недосыпа и джетлага.

Также стюардесса упомянула такие минусы своей профессии, как отсутствие стабильного трудового графика и режима, высокая вероятность работы в официальные выходные, а также в целом ее опасность ввиду возможности авиационных катастроф.

18 января сообщалось, что российская стюардесса бизнес-авиации раскрыла секрет авиационного термина empty leg, означающего пустой перелет частного воздушного судна без пассажиров на борту. «Пустой перелет — это кайф для экипажа», — заметила бортпроводница. По ее словам, цель такого рейса — забрать пассажиров из конкретного пункта или довезти до него, а затем вернуть борт на базу или отправить его на техническое обслуживание.