Стюардесса раскрыла риск применения антисептика перед досмотром в аэропорту

Российская стюардесса раскрыла риски применения антисептических средств перед досмотром сотрудниками служб безопасности в аэропорту. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram-аккаунте.

В частности, бортпроводница рассказала, что сама была задержана на одном из пропускных пунктов авиагавани после того, как обработала поверхность своего чемодана салфеткой с дезинфицирующим составом — багаж начали проверять специальным прибором.

«На вашем чемодане обнаружена подозрительная химическая субстанция. Мы должны будем провести дополнительный досмотр», — сообщили работники службы, вдобавок также досмотрев саму сотрудницу авиакомпании, которая в свою очередь была уверена, что техника вышла из строя.

В результате аппарат все же не отреагировал ни на одну вещь внутри сумки стюардессы и, связавшись с менеджером, сотрудники аэропорта в конце концов отпустили девушку.

«Видимо, моя адекватность и тот факт, что перед выходом я протерла чемодан антибактериальной салфеткой (которая так некстати попалась мне на глаза в номере), убедил службу безопасности в отсутствии у меня коварных намерений», — заключила автор поста, добавив, что это будет уроком для нее на будущее в особенности в условиях пандемии коронавируса.

19 января стюардесса авиакомпании TUI Хувайда Максвелл раскрыла несколько секретов комфортного ношения маски в полете во время пандемии коронавируса. В первую очередь бортпроводница посоветовала всем пассажирам использовать тканевые защитные средства на длительных перелетах и не забывать менять их каждые три-четыре часа.