Российская стюардесса бизнес-авиации раскрыла секрет «кайфа для экипажа»

Российская стюардесса бизнес-авиации раскрыла секрет авиационного термина empty leg, означающего пустой перелет частного воздушного судна без пассажиров на борту. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Пустой перелет — это кайф для экипажа», — заметила бортпроводница. По ее словам, цель такого рейса — забрать пассажиров из конкретного пункта или довезти до него, а затем вернуть борт на базу или отправить его на техническое обслуживание.

Блогерша уточнила, что более простым с точки зрения объема работы является обратный пустой перелет, по прибытии из которого члены экипажа сразу направляются домой. Наоборот, более сложным, считается перегонный рейс с целью забрать клиентов из определенного места.

«В этом случае на месте вылета мы бываем недолго и практически весь список наземных задач выполняем дистанционно», — уточнила автор поста, пояснив, что, в частности, ей приходится заниматься поиском подходящего ресторана и заказывать питание, а также осуществлять дополнительные закупки.

Бортпроводница также заметила, что на пустых рейсах частных самолетов члены летного состава могут «позволить себе роскошь» и лететь в повседневной одежде, не используя специальную форму.

11 января сообщалось, что та же стюардесса бизнес-авиации сняла на видео свою работу и поделилась с пользователями сети ее деталями. В частности, на кадрах размещенной в сети записи было видно, как она наносит макияж, заходит вместе с пилотами в здание аэропорта, а затем приступает к выполнению своих обязанностей на борту — делает уборку и сервирует стол.