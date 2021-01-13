Стюардесса рассказала о щедром подарке от шейха и удивила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон (Sandra Jeenie Kwon), прославившаяся в социальных сетях, рассказала о щедром подарке шейха и удивила пользователей сети. Историей девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, по словам бортпроводницы, обычно членам экипажей Emirates запрещено брать чаевые от пассажиров деньгами, однако однажды ее сослуживцам позволили принять такую благодарность от шейха и главы компании Emirates Group Ахмеда бин Саида Аль Мактума (Ahmed bin Saeed Al Maktoum).

Как заверила Квон, после полета он подарил командиру воздушного судна, второму пилоту и старшему бортпроводнику по пять тысяч долларов. Кроме того, шейх отблагодарил каждую стюардессу тысячей долларов наличными.

Подписчики сотрудницы Emirates оценили поступок миллиардера и заявили о желании пойти работать в авиацию. «Вау, как это классно! Я тоже мечтаю о таких чаевых», «Я закончу свое обучение уже в августе! Не могу дождаться выхода на работу. Спасибо тебе за эту историю!», «Какой же он молодец, все сделал правильно. Успешный владелец компании должен всегда по-особенному относиться даже к обычным сотрудникам!» — писали они.