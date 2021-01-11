Российская стюардесса рассказала о запретном для пассажиров слове в самолете

Российская бортпроводница Рушана, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, раскрыла запретное слово, которое нельзя произносить на борту самолета. Своим опытом девушка поделилась на своей странице в TikTok.

Так, по заверениям бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не произносить в полете слово «бомба». Она добавила, что даже если турист таким образом захочет описать обед, подаваемый на борту, его шутку никто не оценит.

Кроме того, к запретным действиям она также причислила флирт со стюардессами и пояснила, что подобные вещи противоречат установленным правилам. Тем не менее в конце девушка добавила, что попытка заигрываний случилась и на ее практике.

В сентябре 2020 года другая стюардесса рассказала, какие пассажиры «заставляют ее поволноваться». Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки, поскольку они могут начать дебоширить во время рейса. Также, отвечая на вопрос, чего боятся бортпроводницы, девушка отметила, что в первый месяц работы переживала во время посадок, но затем «страх прошел сам по себе».