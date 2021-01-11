Российская стюардесса бизнес-авиации показала на видео детали своей работы

Российская стюардесса бизнес-авиации сняла на видео свою работу и поделилась с пользователями сети ее деталями. Соответствующий видеоролик она показала на странице в Instagram.

В частности, на кадрах размещенной в сети записи видно, как бортпроводница наносит макияж, заходит вместе с пилотами в здание аэропорта, а затем приступает к выполнению своих обязанностей на борту — делает уборку и накрывает на стол.

Также девушка запечатлела на камеру процесс перелета воздушного судна, в том числе взлет и посадку, и в завершение показала, как заходит в номер отеля по прибытии и ложится в кровать.

Подписчики россиянки оценили ее публикацию в комментариях. «Очень интересно», «Я когда-то так же много летал, но пассажиром. Очень нелегкий хлеб, при всей его привлекательности. Ты большой, сильный и красивый человек. На таких хочется равняться», «Класс! Отличная затея!», «Ролик суперский получился!», «Здорово получился клип. Особенно, когда на борту внезапно работа закрутилась», — писали они.