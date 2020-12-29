Фото повисшей на багажной полке стюардессы в мини-платье впечатлило подписчиков

Стюардесса американской авиакомпании Frontier Airlines поделилась снимком с борта самолета в необычной позе и впечатлила подписчиков. Фото было размещено в Instagram-аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На опубликованном в сети кадре видно, что бортпроводница, одетая в фирменное мини-платье перевозчика, повисла на багажной полке, демонстрируя нижнюю часть тела и ноги.

Участники сообщества оценили пост в комментариях. «Да уж, иногда вам просто приходится залезать внутрь!», «Я бы присел в том кресле», «Никогда такое не случится на моем рейсе...», «Интересные способности», «Какая ты высокая», «Красивые ножки!», «Вам подать руку?», «Изумительная фигура», «Увидеть бы тебя во время полета», — писали они.

Аналогичным снимком в ноябре поделилась другая неизвестная бортпроводница. На размещенном в сети кадре было видно, что она залезла на полку для ручной клади, демонстрируя стройные ноги в колготках и туфлях на каблуках.