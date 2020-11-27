Фото стюардессы в мини-юбке на багажной полке взволновало поклонников

Снимок неизвестной стюардессы в мини-юбке, забравшейся на багажную полку в самолете, взволновал поклонников. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре видна бортпроводница, которая залезла на полку для ручной клади, демонстрируя стройные ноги в колготках и туфлях на каблуках.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Прекрасные сексуальные ноги, пожалуйста, не ушибитесь!», «Очень привлекательно», «Хорошая фотография», «Я хочу полететь на этом самолете», «Боже, я люблю тебя», — писали они.

Ранее в ноябре стюардесса закрыла багажную полку в мини-юбке с раздвинутыми ногами вниз головой. На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании в темно-синем фирменном платье c мини-юбкой и туфлях на каблуках, держась обеими руками за пассажирские кресла, переворачивается вниз головой. После этого бортпроводница раздвигает ноги и закрывает две багажных полки напротив друг друга.