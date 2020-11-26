Стюардесса закрыла багажную полку в мини-юбке с раздвинутыми ногами вниз головой

@flight___love / Instagram

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании в темно-синем фирменном платье c мини-юбкой и туфлях на каблуках, держась обеими руками за пассажирские кресла, переворачивается вниз головой. После этого бортпроводница раздвигает ноги и закрывает две багажных полки напротив друг друга.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Великолепная дама!», «Вот что я называю талантом. Это действительно очень впечатляет, так атлетично, спасибо!», «Очень мило!», «Стюардесса с полным спектром услуг», «Браво!» — писали они.

Ранее в ноябре бортпроводница в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео. В ролике бортпроводница в красном фирменном мини-платье и туфлях на каблуках становится на руки, опираясь ногами на дорожную сумку, а затем полностью выпрямляется.